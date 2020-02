"Uomini e Donne", Tina rimprovera i tronisti: "Il saluto è passato di moda?"

"Il saluto ormai è passato di moda? Uno entra, si mette seduto e non saluta nessuno?" L'opinionista Tina Cipollari non le manda di certo a dire e ha aperto la puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 3 febbraio rimproverando i tre tronisti Carlo, Sara e Daniele, colpevoli a suo dire di essere arrivati in studio senza rivolgerle alcun gesto.

Dopo l'ammonimento, Tina si concede anche una piccola imitazione che provoca le risate dei presenti in studio e le immediate scuse di Sara: "È vero, io ero concentrata perché la scarpa mi fa scivolare". "Io non volevo essere diverso dagli altri", ha ironizzato Daniele, l'ultimo a entrare nel salotto di Maria De Filippi. A difesa dei ragazzi è invece intervenuto Gianni Sperti: "Ma senti da che pulpito, come se lei arrivasse e facesse chissà quali feste".

Secca la conclusione di Tina: "Io sono un caso a parte, non fare paragoni con gli altri".