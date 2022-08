Sarah Jessica Parker mette in affitto la sua villa da sogno al mare, un weekend come Carrie negli Hamptons

"Ho progettato il cottage affinché fosse come una casa lontana da casa", continua l'attrice: "E spero l'amiate come l'amo io".

Un weekend insomma "alla Carrie Bradshaw" in un affascinante cottage degli anni '40 sulla spiaggia con tanto di spiaggia provata e accesso diretto al mare, ma anche visita all’ex mercato degli agricoltori del villaggio di Amber Waves Farm e pomeriggio di shopping ad Amagansett Square.

lei e il marito Matthew Broderick

“Quando abbiamo progettato lo spazio, (, ndr) il nostro obiettivo era creare una struttura il più vicino possibile alla spiaggia. Volevamo che ci si potesse sentire davvero come una casa, quindi l'abbiamo arredata con pezzi vintage che avevamo collezionato nel corso degli anni e abbiamo reso il cortile un luogo versatile dove poter godere di tramonti estivi, barbecue e incontri divertenti", ha affermato Parker.

La casa sarà prenotabile per un soggiorno di due notti da venerdì 26 agosto a domenica 28 agosto 2022 per soli 19,98 dollari, ovvero l'anno in cui ha assunto per la prima volta il suo ruolo da protagonista come Carrie Bradshaw. Il soggiorno si potrà prenotare esclusivamente su Booking.com da martedì 23 agosto 2022 alle ore 12:00, sulla base all'ordine di arrivo.