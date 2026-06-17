Giovedì 18 giugno torna, in prima serata su Italia 1, “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale - prodotto da Banijay Italia - che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.