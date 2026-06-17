“Sarabanda Celebrity", giovedì 18 giugno la quinta puntata. Chi c'è in gara
La quinta puntata vedrà contrapporsi, in una sfida adrenalinica due squadre. I due team composti rispettivamente da: Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei, Ludovica Frasca e il secondo: Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical, Valerio Staffelli.
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Giovedì 18 giugno torna, in prima serata su Italia 1, “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale - prodotto da Banijay Italia - che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.
La quinta puntata vedrà contrapporsi, in una sfida adrenalinica, i due team composti rispettivamente da: Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei, Ludovica Frasca – e il secondo: Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical, Valerio Staffelli. La regia è di Roberto Cenci.