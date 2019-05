Sara Varone: “Anche io fidanzata con un truffatore: David Lorenzo Coppi”

Dopo Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, spunta un’altra donna truffata da un fidanzato fantasma. Lei è Sara Varone che, ospite a “Mattino Cinque”, ha ribadito le sue accuse nei confronti proprio di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due donne che gestiscono la Aicos Management, l’agenzia che curava anche l’immagine di Pamela Prati, prima che la showgirl decidesse di rescindere il contratto.



Sara racconta: “Per alcuni mesi ho avuto una relazione con una persona che in realtà non è mai esistita, un certo David Lorenzo Coppi – stesso cognome di Simone, il finto promesso sposo di Eliana – alla sera non vedevo l’ora di scambiare messaggi con lui”. Ma anche Sara non ha mai visto questo fantomatico David: “Mi dicevano che, essendo suo padre un grosso magistrato, non doveva mostrarsi in pubblico”.



Le scuse per evitare gli incontri di persona erano molteplici: “Mi disserro che la sorella si era sentita male in Thailandia e quindi che lui sarebbe dovuto andare a vivere là per tenere i suoi nipoti”.