Sanremo, Drusilla Foer risponde all'attacco di Pillon: "Non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia"

Dopo l'annuncio che Drusilla Foer sarebbe stata tra le cinque co-conduttrici ad affiancare Amadeus al Festival di Sanremo, era arrivato l'affondo del senatore leghista Simone Pillon che aveva acceso la polemica sui social, commentando: "Meglio un normale papà". All’interno di "Facciamo finta che", programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, l'attrice, cantante e star del web ha risposto: "Bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre".

"Com'era ampiamente prevedibile, al Festival di Sanremo sempre più Lgbt è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori. Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice?" aveva chiesto provocatoriamente il senatore a cui ora è arrivata la replica indiretta della stessa Foer.

Nel corso di "Parola di Dru", appuntamento settimanale all'interno di "Facciamo finta che", l'attrice ha innanzitutto parlato di Sanremo come di "un palco che coinvolge emotivamente, un po' come i mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qualcosa, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in modo piuttosto goffo, poco interessante".





Poi in riferimento alle polemiche sulla sua presenza sul palco dell’Ariston ha spiegato: "Come avrete notato io non mi sono esposta per niente. A me in generale non piace voler definire qualcosa con un nome perché tutti noi siamo molte cose, il mio caso è un pochino più complicato, e poi non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia. Quello che non mi piace è che un pensiero mio debba sostituire il tuo. Mettete Drusilla Foer e un padre di famiglia. Bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre".





Ritornando al Festival Drusilla ha rivelato: “C’è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del pubblico, non credevo così tanto. C'è molto entusiasmo, sono molto contenta" e poiu ha scherzato: "Sono divertita e molto emozionata e preoccupata di fracassarmi al quinto scalino. In alternativa alle scale io voglio uno scivolo".





LA TELEFONATA DI AMADEUS - "Io ero a una visita guidata di palazzo Medici Riccardi fatta da un mio amico storico dell'arte molto bravo e avevo messo il cellulare abbassato", ha raccontato Drusilla Foer. "Poi me ne sono scordato. Dopo tre ore trovo un messaggio 'Sono Amadeus, ti dispiace se ti chiamo?' L'ho chiamato, mi sono scusata e ci siamo visti per un appuntamento. Abbiamo riso un sacco, ci siamo messi d'accordo più o meno sul tipo di approccio della serata, lui era divertito". Poi rivela: "Abbiamo fatto lo shooting complicatissimo con le altre mie colleghe di serata; ero vicina di camerino di Ornella Muti che è una donna deliziosa, simpatica, gentile, educata, poi ho riso molto con Sabrina Ferilli; le due ragazze sono deliziose. E’ stato tutto piacevole. Spero che quella fosse una prova generale della piacevolezza delle serate".

