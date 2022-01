L'affondo di Pillon contro Drusilla Foer a Sanremo: "Non si potrebbe avere tra i co-conduttori un normale papà?"

Tutto come previsto. La scelta "inclusiva" di Sanremo non è andata giù al senatore leghista Simone Pillon, che dopo l'annuncio delle cinque co-conduttrici del Festival, ha "attaccato" Amadeus per aver voluto tra loro anche Drusilla Foer e con un post condiviso su Facebook ha acceso la polemica: "Com'era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre piè LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori" ha scritto e ha poi rilanciato: "Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papa' (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice?