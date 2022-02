Sanremo 2022, scoppia la polemica su Jovanotti "non annunciato" e sulla cover di Morandi

"La gente sa chi votare, è estremamente intelligente e non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa". Lo dice Amadeus replicando alle polemiche sorte dopo la vittoria nella serata cover di Gianni Morandi in duetto con Lorenzo Jovanotti. Il marcio nell'accoppiata vincente lo hanno trovato in molti. Criticata innanzitutto la scelta di Morandi di cantare uno dei suoi brani e poi la presenza non annunciata di Jovanotti al suo fianco e poi in veste di super ospite: "Non è venuto a fare promozione di un brano e non ha percepito un centesimo", ha ribattuto il conduttore e direttore artistico del Festival."

Avrei fatto la stessa cosa se ad esempio con Rkomi si fosse presentato a sorpresa Vasco, lo chiamavo e lo inchiodavo lì", ha detto Amadeus e sulla loro vittoria e sull'ipotetico vantaggio per Morandi nel cantare una sua canzone: "È soggettivo il vantaggio, non è oggettivo, la classifica dimostra solo che quella è stata una bella esibizione. Non c'è nessun divieto, se Donatella Rettore avesse portato il Kobra o se Massimo Ranieri avesse presentato 'Perdere l'amore'. Veramente vogliamo trovare il pelo nell'uovo".

In quanto al preavviso sulla presenza di Jovanotti come ospite il conduttore ha sottolineato: "Jovanotti non è venuto come super-ospite ma come super-amico. Non era una presenza concordata: lo ha fatto per amicizia, gratis". Amadeus rimanda così al mittente ogni dubbio sull'opportunità di avere Jovanotti, autore del brano in gara di Morandi, prima al fianco di quest'ultimo nella cover e poi con uno spazio tutto suo, alla luce anche della vittoria nella serata di ieri. "Ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole e libero di interpretare la canzone che vuole, anche un suo successo. La presenza di Lorenzo non la conoscevo neanche io fino a 24 ore fa. All'ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. E' venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto", ha concluso.