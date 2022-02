Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: "E adesso l'Eurovision Song Contest"

E' una felicità contenuta quella di Mahmood e Blanco , trionfatori della 72esima edizione del Festival di Sanremo . "Non abbiamo ancora realizzato - dice Mahmood -, avevamo preso tutto come un gioco fin dall'inizio e ora siamo arrivati qui che hanno detto i nostri nomi, e ci siamo guardati e non potevamo crederci. Domani realizzeremo meglio". Intanto però guardano al futuro con l' Eurovision Song Contest di maggio: "Siamo felicissimi di partecipare - affermano -. Ci saremo e rappresenteremo l'Italia. Sarà ancora più bello perché si terrà a Torino".

E' notte fonda quando i due vincitori si presentano in sala stampa. La prima domanda è sull'Eurovision Song Contest e i due rispondono senza tentennamenti che parteciperanno. Ma ancora è presto per capire come... "Il nostro desiderio più grande - aggiunge Mahmood - è portare la nostra musica all'estero. Non sappiamo ancora se cambieremo 'Brividi' in inglese. Vedremo".

Intanto c'è da godersi il momento di questo trionfo sanremese. Una vittoria mai messa in discussione: "Brividi" è stata in testa dal primo giorno, passando di giuria in giuria, dalla sala stampa al televoto, senza che il primato venisse mai scalfito. Una canzone che è arrivata subito al cuore della gente e il cui potenziale è stato subito intuito dai genitori dei due cantanti. "Mia madre quando l'ha ascoltata la prima volta mi ha detto che avrei dovuto portarla a Sanremo, perché le è piaciuta subito e non l'ha trovata difficile come i miei soliti pezzi" dice Mahmood, mentre Blanco di rimando racconta che è stato suo padre a consigliarlo di tentare la via del festival. "Il potere dei genitori!" commenta. Quei genitori che è andato subito ad abbracciare in platea dopo la proclamazione. "Ho abbracciato i miei genitori perché quando ero più piccolo li facevo dannare - spiega lui -. Vederli piangere di gioia adesso è una grande soddisfazione".

La soddisfazione però è anche vedere folle di ragazzi impazziti per loro come accaduto in questi giorni a Sanremo. Scene che non si vedevano da anni e in genere riservate alle superstar internazionali. "Ho sentito una cosa che non sentivo da due o tre anni: la gente voleva stare insieme, cantare e mostrare il proprio affetto a noi due" sottolinea Mahmood. "Io volevo riposare prima dell'esibizione della finale - aggiunge Blanco -, ma poi li ho sentiti cantare e ho deciso di uscire e godermela. E'' questo il bello della musica".