Sanremo 2021: da Fedez a Orietta Berti, ecco i 26 big in gara

Sanremo 2021: i 26 big in gara, da Aiello a Francesco Renga AIELLO - Ora Instagram 1 di 26 ANNALISA - Dieci Instagram 2 di 26 ARISA - Potevi fare di più Instagram 3 di 26 BUGO - E invece sì Instagram 4 di 26 COLAPESCE E DIMARTINO - Musica leggerissima Instagram 5 di 26 COMA_COSE - Fiamme negli occhi Instagram 6 di 26 ERMAL META - Un milione di cose da dirti Instagram 7 di 26 EXTRALISCIO feat. DAVIDE TOFFOLO - Bianca luce nera Instagram 8 di 26 FASMA - Parlami Instagram 9 di 26 FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN - Chiamami per nome Instagram 10 di 26 FULMINACCI - Santa Marinella Instagram 11 di 26 GAIA - Cuore amaro Instagram 12 di 26 GHEMON - Momento perfetto Instagram 13 di 26 GIO EVAN - Arnica Instagram 14 di 26 IRAMA - La genesi del tuo colore Instagram 15 di 26 LO STATO SOCIALE - Combat pop Instagram 16 di 26 MADAME - Voce Instagram 17 di 26 MALIKA AYANE -. Ti piaci così Instagram 18 di 26 MANESKIN - Zitti e buoni Instagram 19 di 26 MAX GAZZE' - Il farmacista Instagram 20 di 26 NOEMI - Glicine Instagram 21 di 26 ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato Instagram 22 di 26 WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura) Instagram 23 di 26 RANDOM - Torno a te Instagram 24 di 26 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare Instagram 25 di 26 FRANCESCO RENGA - Quando trovo te Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quello annunciato è un cast decisamente vario, perfetto per accontentare tutti i gusti, ma anche sorprendente per una serie di nomi che sicuramente non sono noti al grande pubblico. Se ci sono habituè dell'Ariston come Renga, Arisa e Annalisa per non parlare di Orietta Berti, sono tanti i debuttanti, pescati dal mondo dell'indie e dell'hip hop.

Ecco l'elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO - Ora

ANNALISA - Dieci

ARISA - Potevi fare di più

MALIKA AYANE - Ti piaci così

ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

BUGO - E invece si

COLAPESCE e DIMARTINO - Musica leggerissima

COMA_COSE - Fiamme negli occhi

GIO EVAN - Arnica

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera

FASMA - Parlami

FULMINACCI - Santa Marinella

GAIA - Cuore amaro

GHEMON - Momento perfetto

IRAMA - La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTATE DI LISTA - Amare

LO STATO SOCIALE - Combat Pop

MADAME - Voce

MANESKIN - Zitti e buoni

ERMAL META - Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE' - Il farmacista

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome

NOEMI - Glicine

WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura)

RANDOM - Torno a te

FRANCESCO RENGA - Quando trovo te.