9 febbraio 2019 02:13 Sanremo 2019: trionfano i "Soldi" di Mamhood, Ultimo non ci sta Niccolò Moriconi secondo classificato polemizza con i giornalisti, Il Volo sono terzi. Elisa emoziona omaggiando Tenco, Ramazzotti e Fonsi fanno ballare. Daniele Silvestri conquista il Premio della Critica Mia Martini

I "Soldi" di Mamhood trionfano nella 69esima edizione di Sanremo. Ultimo, arrivato secondo, attacca i giornalisti. Il Volo sono terzi. Ramazzotti, sul palco dopo 35 anni, porta a Sanremo l'unico ospite internazionale: Luis Fonsi. Elisa emoziona omaggiando Tenco. E se Loredana Bertè conquista un'altra standing ovation, Renga abbraccia una donna misteriosa e Arisa canta con la febbre. Virginia Raffaele finalmente torna a fare l'imitatrice e fa ridere tutti.

Sanremo 2019, le immagini della finale LaPresse 1 di 139 LaPresse 2 di 139 LaPresse 3 di 139 LaPresse 4 di 139 LaPresse 5 di 139 LaPresse 6 di 139 LaPresse 7 di 139 LaPresse 8 di 139 LaPresse 9 di 139 LaPresse 10 di 139 LaPresse 11 di 139 LaPresse 12 di 139 LaPresse 13 di 139 LaPresse 14 di 139 LaPresse 15 di 139 LaPresse 16 di 139 LaPresse 17 di 139 LaPresse 18 di 139 LaPresse 19 di 139 LaPresse 20 di 139 LaPresse 21 di 139 LaPresse 22 di 139 LaPresse 23 di 139 LaPresse 24 di 139 LaPresse 25 di 139 LaPresse 26 di 139 LaPresse 27 di 139 LaPresse 28 di 139 LaPresse 29 di 139 LaPresse 30 di 139 LaPresse 31 di 139 LaPresse 32 di 139 LaPresse 33 di 139 LaPresse 34 di 139 LaPresse 35 di 139 LaPresse 36 di 139 LaPresse 37 di 139 LaPresse 38 di 139 LaPresse 39 di 139 LaPresse 40 di 139 LaPresse 41 di 139 LaPresse 42 di 139 LaPresse 43 di 139 LaPresse 44 di 139 LaPresse 45 di 139 LaPresse 46 di 139 LaPresse 47 di 139 LaPresse 48 di 139 LaPresse 49 di 139 LaPresse 50 di 139 Ansa 51 di 139 LaPresse 52 di 139 LaPresse 53 di 139 LaPresse 54 di 139 LaPresse 55 di 139 Ansa 56 di 139 Ansa 57 di 139 Ansa 58 di 139 Ansa 59 di 139 Ansa 60 di 139 Ansa 61 di 139 LaPresse 62 di 139 LaPresse 63 di 139 LaPresse 64 di 139 LaPresse 65 di 139 LaPresse 66 di 139 LaPresse 67 di 139 LaPresse 68 di 139 LaPresse 69 di 139 LaPresse 70 di 139 LaPresse 71 di 139 LaPresse 72 di 139 LaPresse 73 di 139 LaPresse 74 di 139 LaPresse 75 di 139 LaPresse 76 di 139 LaPresse 77 di 139 LaPresse 78 di 139 LaPresse 79 di 139 LaPresse 80 di 139 LaPresse 81 di 139 LaPresse 82 di 139 LaPresse 83 di 139 LaPresse 84 di 139 LaPresse 85 di 139 LaPresse 86 di 139 LaPresse 87 di 139 LaPresse 88 di 139 LaPresse 89 di 139 LaPresse 90 di 139 LaPresse 91 di 139 LaPresse 92 di 139 LaPresse 93 di 139 LaPresse 94 di 139 LaPresse 95 di 139 LaPresse 96 di 139 LaPresse 97 di 139 LaPresse 98 di 139 LaPresse 99 di 139 LaPresse 100 di 139 LaPresse 101 di 139 LaPresse 102 di 139 LaPresse 103 di 139 LaPresse 104 di 139 LaPresse 105 di 139 LaPresse 106 di 139 LaPresse 107 di 139 LaPresse 108 di 139 LaPresse 109 di 139 LaPresse 110 di 139 LaPresse 111 di 139 LaPresse 112 di 139 LaPresse 113 di 139 LaPresse 114 di 139 LaPresse 115 di 139 LaPresse 116 di 139 LaPresse 117 di 139 LaPresse 118 di 139 LaPresse 119 di 139 LaPresse 120 di 139 LaPresse 121 di 139 LaPresse 122 di 139 LaPresse 123 di 139 LaPresse 124 di 139 LaPresse 125 di 139 LaPresse 126 di 139 LaPresse 127 di 139 LaPresse 128 di 139 LaPresse 129 di 139 LaPresse 130 di 139 LaPresse 131 di 139 LaPresse 132 di 139 LaPresse 133 di 139 LaPresse 134 di 139 LaPresse 135 di 139 LaPresse 136 di 139 LaPresse 137 di 139 LaPresse 138 di 139 LaPresse 139 di 139 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I PRIMI 12 BIG IN GARA - E' Daniele Silvestri ad aprire ufficialmente la finalissima di Sanremo 2019. Con il freestyle Rancore mescola musica d'autore e rap: ed è "Argentovivo". Anna Tatangelo è una veterana del Festival. Su quel palco ci è salita giovanissima, da minorenne: ora canta "Le nostre anime di notte". Sull'ultima frase si ferma, è troppo emozionata (pensa a Gigi D'Alessio?, ndr), poi chiude il brano in lacrime. Ghemon non vuole vincere, il suo unico obiettivo è quello di farsi conoscere meglio e con "Rose viola" ci riesce. I Negrita scuotono il Festival con il loro rock puro che tempo mancava al Festival: "I ragazzi stanno bene" è una delle canzoni più belle di Sanremo, e le piume sul microfono li rendono anche glamour. Dopo aver vinto la categoria delle nuove proposte nel 2018, Ultimo torna con un brano favorito alla vittoria. La favola continua. L'applauso è lunghissimo. Anche Nek torna su quel palco che l'ha visto rinascere. Con "Mi farò trovare pronto" ripropone la sua melodia tradizionale. Loredana Bertè, l'unica rockstar del Festival, si presenta sempre con lo stesso abito, e urla la sua rabbia con "Cosa ti aspetti da me". La performance è esplosiva. Poi riceve l'omaggio del pubblico (un lunghissimo applauso) e bacia in bocca Baglioni mentre Bisio si commuove. Francesco Renga, protagonista di una polemica "sessista", spazza via la querelle con la voce: la sua "Aspetto che torni" è una ballata romantica dedicata proprio a una donna. Dopo l'esibizione abbraccia una donna del pubblico, che però non è la sua compagna Diana. Ed è subito mistero. Per Mahmood problemi tecnici, parte la musica ma la vice non si sente. Bisio entra in suo soccorso e dopo pochi secondi riparte con la sua "Soldi". Che fa cantare tutti. Per gli Ex Otago è "Solo una canzone" che però ha permesso loro di farli conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Il Volo, con le tre voci che portano l'Italia in giro per il mondo, presentano una canzone scritta tra gli altri da Gianna Nannini: è una "Musica che resta". Paola Turci chiude i primi 12 big in gara, con "L'ultimo ostacolo". Stavolta, dopo tanti tailleur dal taglio sartoriale maschile, sceglie di mostrare le gambe, con un miniabito è sexy e convincente.

LO STATO SOCIALE CON POZZETTO - Lo Stato Sociale - che con la "vecchia che balla" hanno fatto furore nella scorsa edizione - regalano una sorpresa: fuori dall'Ariston si esibiscono con Renato Pozzetto in "E la vita la vita". Poi i ragazzi entrano in teatro ma Pozzetto prima consegna loro un sacchetto di plastica: "Questo è per Bisio, io non posso entrare, è uno shampoo per le ascelle...".

Sanremo 2019, standing ovation per Loredana Berté LaPresse 1 di 6 LaPresse 2 di 6 LaPresse 3 di 6 LaPresse 4 di 6 LaPresse 5 di 6 LaPresse 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

RAMAZZOTTI SHOW CON FONSI - Eros Ramazzotti torna al Festival 35 anni dopo. Lui che ha portato la musica italiana nel mondo ripropone "Vita ce n'è". Poi canta "Adesso tu", che nel 1986 vinse Sanremo, con Claudio Baglioni. Ma non è finita. Con Luis Fonsi, l'unica star internazionale di questo Festival, canta il nuovo singolo "Per le strade una canzone". E tutta la platea, in piedi, balla. Eros scappa baciando "due-tre volte" la Raffaele e sulla fronte Bisio. Fonsi urla: "Viva l'Italia"

RAFFAELE TORNA NEI PANNI DELL'IMITATRICE - Virginia Raffaele fa finalmente quello che le riesce meglio: l'imitatrice. Da Malika Ayane a Patty Pravo da Giusy Ferrari a Fiorella Mannoia. E, naturalmente, il suo cavallo di battaglia: Ornella Vanoni. E chiude con la frase che la stessa cantante ha usato per salutarla sul palco dell'Ariston: "Però aggratis mai più". Standing ovation per lei.

Sanremo 2019, Eros Ramazzotti duetta con Luis Fonsi LaPresse 1 di 8 LaPresse 2 di 8 LaPresse 3 di 8 LaPresse 4 di 8 LaPresse 5 di 8 LaPresse 6 di 8 LaPresse 7 di 8 LaPresse 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ULTIMI 12 BIG IN GARA - Per The Zen Circus "L'amore è una dittatura". Patty Pravo, l'eterna ragazza della musica italiana, dopo l'incontro anche generazionale con Briga, entra in scena con un abito nero con i fiocchi di neve, saluta Serena Dandini che la presenta, e dopo una gag con la Raffaele, finalmente canta: "Un po' come la vita". Arisa porta la sua felicità sul palco con la sua "Mi sento bene": emozionatissima, ha cantato con la febbre, e sul palco è riuscita a portare il suo cuore dove non è arrivata la voce. Irama porta la sua carica con "La ragazza con il cuore di latta". Achille Lauro sveglia tutti con la sua "Rolls Royce", in barba alle polemiche il brano è applauditissimo. Nino D'Angelo e Livio Cori duettano in "Senza farlo apposta". Federica Carta e Shade azzeccano il brano e il ritornello di "Senza farlo apposta" rimane in testa. "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi è una poesia. Enrico Nigiotti canta il "Nonno Hollywood" e si prende la sua rivincita. Poi piange. I Boomdabash mescolano musica leggera e reggae in "Per un milione" e fanno alzare tutti in piedi. Einar è il più giovane del Festival e le sue "Parole nuove" cercano ancora una risposta. Motta, che con Nada ha vinto il premio per il miglior duetto, chiude la 69esima edizione di Sanremo 2019 con "Dov'è l'Italia".

ELISA OMAGGIA LUIGI TENCO - Elisa, che a Sanremo ha debuttato - vincendo - con Luce, è il secondo ospite musicale e canta "anche fragile". Con il "dirottatore" Claudio Baglioni omaggia Luigi Tenco, che nel 1967 ha legato il suo nome al Festival. Sulle note di "Vedrai vedrai", una della canzoni più belle, emozionano tutti.

Sanremo, Elisa da brividi canta Tenco con Baglioni LaPresse 1 di 13 LaPresse 2 di 13 LaPresse 3 di 13 LaPresse 4 di 13 LaPresse 5 di 13 LaPresse 6 di 13 LaPresse 7 di 13 LaPresse 8 di 13 LaPresse 9 di 13 LaPresse 10 di 13 LaPresse 11 di 13 12 di 13 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LA CLASSIFICA: VINCE MAMHOOD - Questa la classifica dei Big dal quarto al 24esimo posto, in ordine: Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Irama, Arisa, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Ghemon, Ex-Otago, Motta, Francesco Renga, Paola Turci, The Zen Circus, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Patty Pravo con Briga, Anna Tatangelo, Einar, Nino D'Angelo e Livio Cori. Sul podio della 69esima edizione del Festival di Sanremo salgono: Ultimo, Mamhood e Il Volo. Sono loro i più votati. Si riapre quindi il televoto. A trionfare è Mamhood, Ultimo è secondo, Il Volo terzi. Daniele Silvestri conquista il Premio della Critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla e il premio della Giuria d'Onore. Il premio Sergio Endrigo alla migliore interpretazione lo vince Simone Cristicchi.