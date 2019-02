La vittoria di Mahmood a Sanremo riaccende le scintille tra Salvini e Isoardi

Mahmood è stato proclamato vincitore del 69esimo Festival di Sanremo da nemmeno un'ora che il vice premier Matteo Salvini twitta: "Mahmood............... mah............ La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??" Travolto dalla sorpresa della vittoria e dalle domande dei giornalisti, ​l'artista per metà di origini egiziane ma milanese da sempre, aveva subito commentato: "Io sono cento per cento italiano, mia madre è sarda e mio babbo egiziano ma io sono nato e cresciuto in Italia". Quando nel battibecco involontario tra i due si inserisce il commento della ex fidanzata del ministro dell'Interno, la showgirl Elisa Isoardi: ". La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza". Una stoccata a distanza al leader della Lega dopo la rottura?