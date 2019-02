I PRIMI 12 DUETTI - A rompere il ghiaccio nella serata dei duetti sono Federica Carta e Shade con Cristina d'Avena: cappello e décolleté in bella vista fa decollare il brano che per una volta non è la sigla di un cartone. Poi è il turno di Motta con Nada, che sul palco di Sanremo manca da tantissimi anni. Irama e Noemi sono una coppia che funzione: la cantante, elegantissima in verde, graffia con la sua voce roca. Patty Pravo arriva sul palco quando la canzone è già cominciata e con Briga dà vita al duetto con Giovanni Caccamo (al pianoforte). La canzone, più romantica, vola. Virginia Raffaele, imitando Ornella Vanoni, le porta dei fiori e insieme danno vita a una gag che strappa tante risate. Con i Negrita e Roy Paci è subito rock. Il Volo sceglie il violista Alessandro Quarta per il duetto che diventa "strumentale". Arisa impreziosisce la sua "Mi sento bene" con Tony Hadley, ex Spandau Ballet (dall'italiano claudicante), e la coreografia dei Kataklò. Mahmood con un look stravagante accompagnato da Gue Pequeno rende il brano ancora più rap. Ghemon si fa forte con Diodato e Calibro 35. Con le etoiles Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel che danzano, Francesco Renga e Bungaro regalano una romantica ballata. Il favorito alla vittoria Ultimo sceglie il trionfatore dell'anno scorso Fabrizio Moro - arrabbiatissimo - per "I tuoi particolari". Nek viene spalleggiato da Neri Marcorè e il brano assume una dimensione teatrale.