Sandra Milo presenta il fidanzato di 37 anni più giovane: "Fortunata ad averlo conosciuto"

"Alessandro ha 50 anni, io ne faccio 88 a marzo. Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile". Sandra Milo presenta al pubblico di "Live - non è la d'Urso" il suo nuovo fidanzato di 37 anni più giovane, Alessandro Rorato, in collegamento con il programma perché positivo al Covid: "Lui è più affettuoso di me, più dolce e sensibile: sono fortunata ad averlo conosciuto".

"Sandrocchia", in compagnia della figlia Azzurra De Lollis, parla della sua nuova relazione: "Non è una storia come le altre, non c'è intimità né rapporti fisici - spiega -, non c'è quell'aspetto lì perché non ho l'età e non me la sento, ma è bello così, mi piace così".