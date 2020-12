Sandra Milo posa nuda a 87 anni: "Foto ritoccate? Sono tutte naturali"

"Foto ritoccate? No, assolutamente sono tutte naturali". Dal salotto di "Pomeriggio Cinque", Sandra Milo risponde col sorriso e ironia a chi l’ha criticata per la cover del magazine "Flewid" in cui ha posato coperta solo da un lenzuolo bianco su un letto. “Dobbiamo fare quello che ci piace fare, almeno quelle cose che non fanno male a nessuno", dichiara l’iconica attrice ospite di Barbara D’Urso.

"Ho riso, ero divertita anche perché in due giorni mia madre ha acquistato 2500 follower. Ogni donna può essere bella a qualsiasi età", dichiara invece Azzurra De Lollis, figlia dell’attrice 87enne. Poi, divertita dai commenti in studio, la Milo si lascia scappare una rivelazione: "Ho un’amicizia amorosa bellissima, lui ha 50 anni, mi manda messaggi dolcissimi, mi fa regali bellissimi e mi ha anche regalato un brillante”, dichiara senza timore l'attrice.