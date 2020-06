Sammy interrompe l'esterna di Alchimista che va su tutte le furie: "Sei un pagliaccio"

A pochi giorni dalla scelta della tronista Giovanna Abate, a "Uomini e Donne" si scaldano gli animi tra i due corteggiatori rimasti. A portare in ebollizione il clima del programma condotto da Maria De Filippi è stata la scelta di Sammy di interrompere e rovinare l'esterna di Alchimista.

Un gesto che ha mandato su tutte le furie il giovane cavaliere ligure che si è scagliato contro Sammy: "Sei un pagliaccio, io non ci sto qui a fare il triangolo sei venuto qui solo per rompere i c....". Sammy ha risposto: "Sono venuto qui per vedere Giovanna - ha spiegato - sei fortunato solo perché non mi posso avvicinare, altrimenti lei sarebbe già venuta via con me".