Alessandro smette di corteggiare Giovanna: "Il tuo interesse per me non è abbastanza"

Alessandro Graziani ha deciso di lasciare "Uomini e Donne": il corteggiatore di Giovanna Abate ha voluto salutare la tronista che, a suo dire, è sembrata troppo interessata a Sammy e Alchimista.

"L'interesse che hai nei loro confronti - ha detto Alessandro - non sarà mai paragonabile a quello che hai nei loro confronti. A me dispiace questa situazione perché io ho provato sempre a mettermi in gioco". Giovanna ha comunque accettato quest'uscita di scena a pochi giorni dalla scelta: "Io spero che tu sia sempre stato sincero, comunque voglio dirti grazie e in bocca al lupo".