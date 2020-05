L'Alchimista si svela a Giovanna, lei: "La mia scelta potresti essere tu"

Si è tolto la maschera e ha mostrato il volto a Giovanna. E' l'Alchimista che durante l'ultima esterna di "Uomini e Donne" ha chiesto di vedere la sua tronista, ma questa volta a volto scoperto. Motivo della scelta, inaspettata per Giovanna, è quello di andare via perché infastidito da alcuni atteggiamenti della tronista nei confronti degli altri corteggiatori. Una scenata di gelosia, quella di "Alchi" che però, alla fine, non ha fatto quello che aveva annunciato.

"La mia scelta protesti essere tu". Sono, invece, le parole di Giovanna che gli spiega perché sarebbe una stupidaggine abbandonare il programma. Per la tronista, Alchimista oltre a essere una persona interessante è anche un bellissimo ragazzo. Bellezza che, però, ha potuto constatare solo lei visto che il cortaggiatore non si è ancora mostrato al pubblico del programma di Canale 5. Infatti, ancora una volta, si è presentato in studio a viso coperto. Non sappiamo quando si svelerà anche al pubblico, fatto sta che la curiosità, soprattutto di Gianni e Tina, cresce a ogni puntata.