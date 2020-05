“Uomini e Donne”, triangolo infuocato tra Sammy, Giovanna e l’altro: “Ma vaff...”

Non c’è proprio pace tra Sammy e Giovanna: i due di persona litigano senza sosta. Questo scontro a “Uomini e Donne” nasconde, però, una reciproca attrazione: la coppia discute su piccolezze rinfacciandosi di non aver dato abbastanza sicurezza all’altro. I toni si scaldano sempre di più fino a quando Giovanna scoppia: “Ma Ma vaff...”. L’altro pretendente Alessandro cerca di dire la sua ma non riesce a far prevalere la propria voce ritrovandosi in silenzio ad assistere al litigio tra i due.

Malgrado il disaccordo, però, la scelta di lei sembra abbastanza ovvia: infatti quando si ritrova a dover decidere con chi ballare, il prescelto è proprio Sammy. Nel frattempo, Alessandro sempre in silenzio assiste al lento tra i due. Alla fine del ballo Giovanna scopre che l’Alchimista, il quale ha dovuto assistere al suo rapporto con Sammy, ha deciso di rallentare la frequentazione. L’intesa tra Giovanna e il dj ormai è chiara a tutti tranne che ai diretti interessati. Infatti, alla fine i due litigano nuovamente e lei scoppia: “Chiudo qui”.