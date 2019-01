Salvini ancora contro Baglioni: "Non usi il palco per fare comizi e al Festival non andrò..."

Festival di Sanremo sempre più al vetriolo. Non si placa infatti la polemica tra Matteo Salvini e Claudio Baglioni direttore artistico della kermesse canora: "Se evita il palco per fare comizi gli italiani gliene saranno grati", ha detto il vicepremier ai giornalisti durante una visita ad un gazebo della Lega, a proposito delle parole su politica e migranti del presentatore durante una conferenza stampa: "E a Sanremo quest'anno non ci andrò...", ha aggiunto il ministro dellʼInterno.

"Siccome Baglioni è pagato dai cittadini italiani, da una rete pubblica, per una iniziativa pubblica, se evita di usare il microfono e il palco di Sanremo per fare comizi gli italiani gliene saranno grati".



Non usa mezzi termini il vicepremier che aggiunge: "A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia, Battisti, De Andre', Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di pensarla come vuole", e tuttavia Salvini ci tiene a sottolineare che quest'anno non andrà a Sanremo per il Festival.