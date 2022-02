Sag Awards, trionfo per Michael Keaton e "Squid Game"

Il fenomeno televisivo coreano "Squid Game" si è aggiudicato ben due statuette: un risultato che non ha precedenti. Due suoi interpreti sono stati premiati nelle categorie tra le più importanti: migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica per Lee Jung-jae e Ho-yeon Jung. Tra le altre serie, "Succession" di HBO, che era la più nominata dell'edizione, ha vinto per il miglior cast in un drama mentre Ted Lasso di Apple TV+ per il miglior cast in una comedy e come Miglior Attore Protagonista grazie all’interpretazione di Jason Sudeikis.

Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA fanno parte dell’Academy e questo rende i premi molto importanti per analizzare la corsa gli Oscar. Soprattutto il premio al miglior cast d’insieme potrebbe essere uno specchio dell’Oscar al miglior film. La sorpresa è proprio arrivata da questa categoria. Infatti sia il favorito "Il potere del cane" che il suo competitor "Belfast" sono stati sopravanzati da "I segni del cuore - CODA", che ora diventa così uno dei favoriti per la corsa alla statuetta più importante dell'anno.

Sempre sul fronte cinema Jessica Chastain ha vinto il SAG Award come migliore attrice protagonista per "Gli occhi di Tammy Faye", mentre Will Smith ha vinto quello come miglior attore protagonista per "Una famiglia vincente - King Richard". Durante la cerimonia, Helen Mirren ha ricevuto il SAG Life Achievement Award, il premio alla carriera.

