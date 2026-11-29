"Lui arrivava dove io facevo concerti o trasmissioni - ha aggiunto la cantante - si spacciava per il mio fidanzato, una volta me lo sono ritrovato al ristorante che avevo a Taranto all'epoca, ero incinta di pochi mesi di Francesco, lui è arrivato lì all'improvviso dicendo 'Io ti amo', quando ha visto che ero incinta è sparito".