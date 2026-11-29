Domenica 29 novembre le cantanti Mietta e Sabrina Salerno si sono raccontate a "Verissimo", parlando della loro amicizia e anche delle situazioni difficili vissute a causa di stalker.
"In Italia c'è una burocrazia che non aiuta nessuno, bisogna confrontarsi con il tempo che molto spesso è un po' troppo lungo ma questa volta non sono disposta a mollare di un centimetro, dovessero passare anche dieci, venti anni", le parole di Sabrina Salerno (ndr la cantante ha recentemente denunciato un utente che le aveva augurato la morte).
La cantante Mietta ha raccontato come un uomo l'ha tormentata per molto tempo per poi desistere. "Mio padre ha aperto le porte di casa un pomeriggio a quest'uomo - ha spiegato Daniela Miglietta a Silvia Toffanin - veniva a trovare gli zii dove abitava mio padre e lui per gentilezza lo ha fatto entrare, abbiamo sospettato da subito che c'era qualcosa che non andava".
"Lui arrivava dove io facevo concerti o trasmissioni - ha aggiunto la cantante - si spacciava per il mio fidanzato, una volta me lo sono ritrovato al ristorante che avevo a Taranto all'epoca, ero incinta di pochi mesi di Francesco, lui è arrivato lì all'improvviso dicendo 'Io ti amo', quando ha visto che ero incinta è sparito".