Durante la puntata di "Verissimo" del 29 novembre, la cantante Mietta ospite insieme all'amica Sabrina Salerno, ha parlato del problema di salute affrontato nel 2021 e delle difficoltà legate alla situazione.
"Ho affrontato un periodo non semplicissimo - ha spiegato la cantante - ho avuto un intervento all'utero, non l'ho raccontato a tutti perché avevo bisogno di stare con me stessa e con le persone che mi volevano bene".
La cantante ha raccontato che in quel periodo è stata proprio l'amica Sabrina Salerno a starle molto vicina. "In quel periodo noi facevamo una trasmissione insieme" ha spiegato Mietta.
"Quello era un periodo molto speciale per tutte e due - ha aggiunto Sabrina Salerno - ci stavamo impegnando tantissimo in un percorso pazzesco, Daniela ha avuto in quel momento una situazione faticosa da gestire a livello mediatico e in quello stesso momento succede questa cosa, lei deve operarsi, succede tutto insieme, sembrava veramente Saturno contro ed era per lei molto difficile da gestire questa cosa".
"Quando uscivo dalla sala prove, la chiamavo - ha spiegato Salerno - cercavo di capire come stava andando, ci siamo trovate in una situazione faticosa".
Mietta ha spiegato a Silvia Toffanin di aver apprezzato la vicinanza dell'amica nel superare il momento difficile e ha rivolto proprio alla Salerno parole di gratitudine: "Mi hai tranquillizzata, mi sei stata vicina, abbiamo parlato tanto, mi davi consigli".