Durante la puntata di "Verissimo" del 29 novembre, la cantante Mietta ospite insieme all'amica Sabrina Salerno, ha parlato del problema di salute affrontato nel 2021 e delle difficoltà legate alla situazione.

"Ho affrontato un periodo non semplicissimo - ha spiegato la cantante - ho avuto un intervento all'utero, non l'ho raccontato a tutti perché avevo bisogno di stare con me stessa e con le persone che mi volevano bene".

La cantante ha raccontato che in quel periodo è stata proprio l'amica Sabrina Salerno a starle molto vicina. "In quel periodo noi facevamo una trasmissione insieme" ha spiegato Mietta.