"Io non volevo che lei facesse pugilato, ha iniziato a farlo nei giorni del Covid quando c'era il lockdown - prosegue Clemente Russo - La vedevo ancora piccola per la sua età, così le dissi di aspettare un po', di mettersi un po' in forza ma non mi ha parlato per tre giorni, neanche mi salutava. Per riallacciare il rapporto le ho dovuto regalare un paio di guantoni rosa", scherza il campione di boxe. E conclude: "Le ho iniziato a impartire le prime basi pugilistiche e devo dire che mi dà soddisfazioni, quando parlo capisce al volo quello che voglio spiegarle tecnicamente. Speriamo bene".