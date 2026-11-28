A "Verissimo" Giada de Blanck ricorda, per la prima volta in tv, la sua adorata mamma Patrizia de Blanck, scomparsa lo scorso febbraio. "È un amore che va oltre la morte. Non c'è più la presenza fisica, ma l'amore che ci legava va oltre", afferma raccontando la malattia della madre: "A dicembre dello scorso anno aveva iniziato a essere stanca, non riusciva ad alzarsi dal letto, finché non le ho visto un livido e ho chiamato l'ambulanza".
"Sono stata al pronto soccorso tutta la notte - prosegue Giada de Blanck - il giorno dopo mi dissero che mamma aveva una leucemia molto grave. In quel momento mi è crollato il mondo addosso. Il giorno dopo sono tornata in ospedale ed è iniziata la mia lotta". La figlia di Patrizia de Blanck e Giuseppe Drommi non ha mai lasciato la mano della sua mamma: "Il mio amore era talmente infinito che ho fatto di tutto. Ho dedicato la mia vita a mia mamma. È stata veramente dura. All'inizio potevo vederla solo una volta a settimana, non ha mai saputo cosa le stava accadendo, la volevo proteggere".
Purtroppo a un certo punto le condizioni di salute di Patrizia de Blanck sono peggiorate a causa di un'infezione. "Quando l'ho vista piena di lividi, ho capito che dovevo lasciarla andare. È morta davanti a me, mi ha aspettato. Ero andata a bere dell'acqua, quando sono rientrata ha fatto il suo ultimo respiro". E conclude: "Conservo le sue ceneri in casa, ho fatto di tutto per riportarla a casa ma purtroppo la sua malattia non me l'ha permesso".