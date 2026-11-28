"Sono stata al pronto soccorso tutta la notte - prosegue Giada de Blanck - il giorno dopo mi dissero che mamma aveva una leucemia molto grave. In quel momento mi è crollato il mondo addosso. Il giorno dopo sono tornata in ospedale ed è iniziata la mia lotta". La figlia di Patrizia de Blanck e Giuseppe Drommi non ha mai lasciato la mano della sua mamma: "Il mio amore era talmente infinito che ho fatto di tutto. Ho dedicato la mia vita a mia mamma. È stata veramente dura. All'inizio potevo vederla solo una volta a settimana, non ha mai saputo cosa le stava accadendo, la volevo proteggere".