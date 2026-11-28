L'attore turco rivela a Silvia Toffanin di aver sofferto in passato per amore: "Ho vissuto una storia molto importante iniziata quando ero giovanissimo, avevo poco più di 20 anni. È durata a lungo, vivevamo insieme e credevo che quella storia sarebbe durata per sempre. Mi si è spezzato un po' il cuore". Poi conclude: "Con il passare degli anni diventa più difficile trovare una persona con cui avere davvero qualcosa in comune. Devo dire anche che la solitudine mi fa stare bene, mi piace avere i miei spazi. Condividere la propria vita con un'altra persona non è semplice, ma dell'amore non si può fare a meno se trovi la persona giusta".