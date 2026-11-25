Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 30 novembre al 5 dicembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre
Ömer e Şahika escono a cena, ma la serata viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Tuğba, che riesce a suscitare la gelosia di Şahika. Il giorno seguente, Cansu fa irruzione armata: questa volta il colpo va a segno.
Yıldız, decisa a mantenere la promessa fatta a se stessa di non mentire più, sceglie di chiudere la lavanderia e comunica la sua decisione a Emir e Caner, i suoi ex dipendenti.
Dopo lo sfortunato incidente, Hasan Ali si apre con il suo assistente e confessa di sentire la mancanza di una donna come Feride al proprio fianco.
Stanchi della spontaneità senza freni di Yıldız, Asuman e gli altri decidono di intervenire per farle ritrovare il senno. Una volta tornata in sé, Yıldız stringe un'alleanza con Ender.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.