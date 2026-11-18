Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 23 al 28 novembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 23 al 28 novembre
Gonul cerca di inserirsi sempre più nella vita di Orhan, suscitando la gelosia di Aybike, che decide di intervenire per ristabilire gli equilibri.
Intanto, Sengul è in carcere. La sua compagna di cella Zehra, convinta di aiutarla, fa devastare da due scagnozzi il ristorante di Gonul, ritenuta responsabile dei problemi degli Eren.
Convinta che Orhan la tradisca con Gonul, Sengul decide di porre fine al matrimonio e gli presenta i documenti per il divorzio consensuale.
Anche Nebahat viene a sapere della separazione e offre a Sengul un lavoro nella sua azienda di cosmetici per aiutarla. Il suo entusiasmo, però, è destinato a durare poco.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.