Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 23 al 28 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 23 al 28 novembre
Sahika conquista un posto al fianco di Hasan Ali durante un importante evento di lavoro, mentre Ender incontra Kaya per organizzare una videochiamata con Yigit.
Per conquistare la fiducia di Hasan Ali, Sahika si fa fotografare con il piccolo Halit Can. Intanto, Cagatay, Emir e Caner preparano un piano per smascherare Cansu.
Hasan Ali vuole punire Mahmut per la sua infedeltà, ma l'uomo fraintende i suoi ordini e tenta di uccidere Sahika, che riesce ad avere la meglio.
Kaya torna a Istanbul per sostenere Sahika dopo il divorzio. Durante una cena da Yildiz, la donna insinua che Hasan Ali l'abbia tradita con Ender.
Infine, Sahika e Omer preparano un piano per incastrare Cansu, mentre Hasan Ali accusa Ender di aver complottato con Yildiz.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.