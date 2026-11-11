"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 16 al 20 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 16 al 20 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 16 al 20 novembre
Hasan Ali escogita un nuovo piano per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Cagatay, mentre Ender continua a fingere di frequentarlo.
Cagatay scopre che il padre Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo organizzando un finto incontro d'affari con presunti investitori coreani.
Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Cagatay, proponendo un piano per convincere il giovane che il tentativo di inganno non fosse opera del padre.
Il piano di Ender e Hasan Ali per impedire a Sahika di ottenere un cospicuo assegno di divorzio sembra essere solo il primo passo di una nuova alleanza.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.