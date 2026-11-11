"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 16 al 20 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 16 al 20 novembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 16 al 20 novembre
Dal carcere, Sengul teme che un'altra prenda il suo posto in famiglia e comincia a pensare all'impensabile: evadere.
Al ricevimento di nozze, Nebahat mette in atto la sua vendetta davanti a tutti. Ma il piano potrebbe sfuggirle di mano.
Scampato il peggio, Omer e Ogulcan fanno pace. Ma tra un'accusa di furto e il consiglio disciplinare, rischiano l'espulsione.
Infine, Gonul si insinua sempre più nella vita di Orhan, suscitando il fastidio di Aybike, decisa a trovare un modo per ristabilire gli equilibri.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.