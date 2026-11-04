"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 9 al 14 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 9 al 14 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 9 al 14 novembre
Dopo l'improvviso divorzio tra Hasan Ali e Sahika, la famiglia si interroga su cosa sia davvero successo, e Yildiz arriva a sospettare che Sahika abbia tentato di avvelenare il marito.
Determinata a trovare le prove per incastrarlo, Sahika prova a piazzare dei dispositivi di spionaggio nella nuova villa di lui, ma resta chiusa per caso in una stanza insieme a Omer.
Intanto Hasan Ali è disperato: il figlio Cagatay ha scoperto i suoi boicottaggi aziendali e ha deciso di tagliare ogni legame con lui. Ender gli suggerisce allora un piano drastico.
Infine, momenti di forte tensione per Yildiz e sua madre: Asuman perde la preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, che aveva preso in prestito dalla cassaforte.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.