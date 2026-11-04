"Beautiful", le trame della settimana dal 9 al 14 novembre

Ridge, ferito dal comportamento di Brooke, trova conforto in Taylor, che lo sostiene e lo aiuta ad affrontare il tradimento della moglie.



Nel frattempo, Steffy si sfoga con Finn, preoccupata per le conseguenze della presa di controllo della Forrester Creations.

Anche Eric, nonostante le precarie condizioni di salute, è determinato a trovare un modo per riconquistare l'azienda.



Zende è combattuto tra la fedeltà alla famiglia Forrester e il proprio lavoro dopo il passaggio di potere a Carter e Brooke. Quest'ultima gli confida di aver accettato il ruolo di amministratore delegato per convincere Carter a restituire l'azienda a Ridge, Eric e Steffy, chiedendogli di mantenere il segreto. Hope, invece, lo invita a dare fiducia alla nuova gestione.



Alla vigilia di Natale, Ridge trascorre le festività a casa di Eric, lontano da Brooke, dopo la loro separazione. Tra i tentativi di Pam e Donna di riportare l'allegria, l'arrivo di Taylor regala all’uomo un momento speciale: la donna gli regala la penna del loro primo Natale insieme, riaccendendo le speranze di Steffy.



Brooke soffre per il silenzio di Ridge, che non ha risposto al suo messaggio di Natale. Hope cerca di consolarla, accusando l'uomo di essersi riavvicinato troppo velocemente a Taylor.