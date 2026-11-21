Lo scorso maggio la coppia è convolata a nozze con una cerimonia intima a Bodrum, sulla costa turca. "Purtroppo non posso definirlo un vero matrimonio, anzi chiamarlo persino una cena sarebbe esagerato", afferma Nesrin Cavadzade spiegando come i suoi impegni professionali abbiano imposto ritmi serrati. "Il giorno dopo sarebbero iniziate le riprese della mia nuova serie e avevo in programma uno schooting fotografico per il manifesto", prosegue l'attrice di "Forbidden Fruit" che ha definito le sue nozze come una "cena per dodici persone": "Non abbiamo fatto in tempo ad avvisare i nostri amici, mi sono sposata e otto ore dopo ero già sul set". Poi rivela di essere giunta a Milano con suo marito Kadir e scherza: "Festeggiamo qui la nostra luna di miele".