È conosciuta come la "cattiva" della popolare serie tv di Canale 5 "Forbidden Fruit", nella realtà Nesrin Cavadzade conduce una vita semplice divisa tra lavoro, sport e cura del sonno. "Ho una routine precisa, ogni sera vado a letto alle dieci", racconta a "Verissimo" l'attrice azero-turca che interpreta il personaggio di Sahika. E spiega di non sorprendersi di aver conosciuto il suo attuale marito Kadir Taner Uçar in palestra e non, per esempio, in discoteca.
Matrimonio "veloce"
Lo scorso maggio la coppia è convolata a nozze con una cerimonia intima a Bodrum, sulla costa turca. "Purtroppo non posso definirlo un vero matrimonio, anzi chiamarlo persino una cena sarebbe esagerato", afferma Nesrin Cavadzade spiegando come i suoi impegni professionali abbiano imposto ritmi serrati. "Il giorno dopo sarebbero iniziate le riprese della mia nuova serie e avevo in programma uno schooting fotografico per il manifesto", prosegue l'attrice di "Forbidden Fruit" che ha definito le sue nozze come una "cena per dodici persone": "Non abbiamo fatto in tempo ad avvisare i nostri amici, mi sono sposata e otto ore dopo ero già sul set". Poi rivela di essere giunta a Milano con suo marito Kadir e scherza: "Festeggiamo qui la nostra luna di miele".