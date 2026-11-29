Cristiano Malgioglio ospite a "Verissimo" domenica 29 novembre ha parlato della sua vita sentimentale, raccontando che "la barca stava affondando".

"C'è un bellissimo rapporto - ha spiegato a Silvia Toffanin il cantautore - è qualcosa di meraviglioso avere un amico in più nella vita, ti riempie di gioia".

Malgioglio ha parlato anche dei progetti futuri proprio con il suo amico. "Adesso partirò per Istanbul, passerò lì il Natale con gli amici, ci sarà anche lui, poi se viene viene, se non viene non me ne frega niente".