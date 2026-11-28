Parlando poi, delle possibili cause che hanno portato alla rottura, Stefania Orlando aggiunge: "A un certo punto Simone ha sentito l'esigenza di andare avanti senza di me. Probabilmente si sarà rotto qualcosa e io non me ne sono accorta e lui invece sì, oppure aveva altre esigenze e a me andava bene così come andava. Sta di fatto che il grande amore che ho sempre avuto per lui mi ha aiutata molto. Quell'amore mi ha aiutata a lasciarlo andare, a dire se non sei felice con me è giusto che tu lo sia senza di me", prosegue la showgirl. E conclude: "Il grande amore che avevo per lui mi ha aiutato a superare quel momento".