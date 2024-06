Il cinema d'autore la scopre - arrivano poi "Ferie d'agosto", "Vite strozzate", "Tu ridi" - ma poi dolorosamente l'abbandona. La Ferilli pecca, e tante volte ha denunciato l'anomalia tutta italiana almeno di qualche anno fa, di fare tv e questo agli autori non va. Il cinema allora diventa commedie che ne rafforzano la popolarità come i cinepanettoni di Neri Parenti ("Christmas in Love", "Natale a New York", "Natale a Beverly Hills", "Natale a Cortina"), "A ruota libera" di Vincenzo Salemme, "Eccezziunale veramente 2" di Carlo Vanzina. Tranne Virzì che torna a chiamarla per "Tutta la vita davanti" e Sorrentino appunto per "La grande bellezza".