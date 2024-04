Sabrina Ferilli in versione cantante a "Mai dire Gol" nel 1996

Correva l'anno 1996 quando una strepitosa Sabrina Ferilli era alla guida di "Mai dire Gol". Non di rado, nel programma ideato dalla "Gialappa's Band", l'attrice si divertiva a inscenare siparietti con gli ospiti o con i personaggi del cast. In questo video, per esempio, la rivediamo formare una stranissima coppia con Elio di Elio e le storie Tese per cantare una versione romanesca di "Non amarmi": "Io te vojo bene... questo non lo so... stupido capoccione... dubbi non ne ho...".

Il brano è una colonna portante della musica sanremese, essendo stato eseguito proprio per la prima nel 1992 sul palco dell'Ariston. A portarlo alla vittoria nella categoria "Novità" fu il duetto composto da Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Scritto dallo stesso Baldi assieme a Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, racconta la storia d'amore di un uomo non vedente (Baldi, lo è dalla nascita), che teme di essere amato solo per compassione. Il singolo è stato inciso anche in spagnolo, nel 1999, in una cover realizzata da Jennifer Lopez e Marc Anthony.