Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe sui social... il vento le alza la gonna

Con un abito super sexy l'attrice si muove sinuosa su un grata sulle note della canzone "Il ballo della Sora Assunta" e il vento le alza la gonna. Un'imitazione impeccabile e ironica come dimostra anche la didascalia in cui scherzando la Ferilli scrive: "L'evoluzione di 'I wanna be loved by you'".

Il post è stato accolto con entusiasmo sul web dove in molti hanno commentato l'imitazione con cuoricini e complimenti. Tra loro anche le colleghe

Alessia Marcuzzi, Fiorella Mannoia, Sandra Milo

"Ma come fai a diventare sempre più bella?", le scrive uno degli oltre 900mila follower su Instagram. "Io ti adoro Sabrii", aggiunge qualcuno. E ancora: "Non perdere mai la bambina che c'è in te".

A 58 anni l'attrice è più bella che mai e tra sguardi sexy e ammiccanti la sua imitazione di Marilyn Monroe ha letteralmente conquistato il web, che loda l'ironia e la sensualità dell'artista.

Sensualità che aveva già sfoggiato poche settimane fa postando alcuni scatti in bikini mentre era in vacanza al mare con il marito Flavio Cattaneo con cui è sposata dal 2011.

In un'intervista di qualche mese fa l'attrice aveva spiegato come la sua "fisicità esuberante e forte" le avesse precluso, agli inizi della sua carriera, l'ingresso al Centro sperimentale di cinematografia: "Troppo italica" le era stato detto. Ma è stato invece proprio grazie a quella fisicità tipicamente mediterranea e soprattutto grazie al suo talento e alla sua intelligenza che Sabrina Ferilli è diventata una vera e propria diva del cinema e della televisione italiana, oltre che una delle donne più belle in Italia.



Il pubblico la ama per la sua schiettezza e per la sua semplicità, come ha dimostrato di recente durante il Festival di Sanremo.

Per l'attrice comincia un anno pieno di impegni, tra una nuova fiction Mediaset, diretta da

Ricky Tognazzi,

Maria De Filippi.

ispirata a una storia vera, con temi sociali e il consueto appuntamento con "Tu si que vales" con l'amicaDurante la sua lunga carriera la Ferilli ha lavorato nel cinema diretta da registi del calibro di Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, i fratelli Taviani, Francesco Nuti, Vincenzo Salemme, Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto. Parallelamente in televisione il pubblico ha potuto ammirarla in moltissime fiction di successo come "Commesse", "Dalida", "Anna e i cinque", "L’amore strappato", "Svegliati amore mio".