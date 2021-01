Rowan Atkinson dice addio a Mr. Bean: "Stressante, non mi diverto più"

Per Mr. Bean è arrivato il momento della pensione. A rivelarlo il comico Rowan Atkinson, che in un'intervista a Radio Times ha svelato di non voler più vestire i panni dell'iconico personaggio: "Non mi diverto più molto a interpretarlo. Il peso della responabilità non è piacevole. E' stressante ed estenuante, non vedo l'ora che tutto questo finisca".

"Non sono sorpreso del successo" - Da 30 anni le scenette di Mr. Bean divertono milioni di persone in tutto il mondo, ma Atkinson ha ammesso di non essere rimasto affatto stupito dalla popolarità del personaggio: "Il successo di Mr. Bean non mi ha mai sorpreso. Vedere un adulto comportarsi in modo infantile, senza rendersi minimamente conto di quanto ciò sia inopportuno, è fondamentalmente divertente. Il fatto che la comicità sia visuale gli ha fatto poi guadagnare il successo internazionale".

Il futuro di Mr. Bean - Il comico ha precisato che Mr Bean continuerà tuttavia a viver sul piccolo e grande schermo, ma solo in versione cartoon: "Per Mr. Bean abbiamo prodotto una serie animata e messo in cantiere anche un film d'animazione. E' più facile per me interpretarlo a livello vocale rispetto alla performance fisica".

