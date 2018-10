Il ritorno di Johnny English: "Un imbranato analogico contro gli hacker"

L'agente più imbranato e pasticcione del servizio segreto inglese è tornato. Esce al cinema " Johnny English colpisce ancora ", terzo episodio della saga che ha per protagonista Rowan Atkinson . Questa volta English se la deve vedere con un pericoloso hacker che affronterà usando sistemi analogici. "Johnny English ha molte doti in meno rispetto a James Bond ma è coraggioso e crede in quello che fa" spiega Atkison a Tgcom24 .

L'attore inglese torna cosa a vestire i panni che, ovviamente insieme a Mr. Bean, lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Sempre con i suoi tempi, che sono quelli adeguati a non inflazionare il personaggio e a creare la giusta attesa per il suo ritorno: dopo il debutto nel 2003 e il secondo episodio nel 2011, eccoci di nuovo qui dopo sette anni. Tanto che il film inizia con Johnny English che deve essere richiamato dalla pensione...



Tra avverntura, azione e comicità slapstick che molto pesca dalle gag di Mr. Bean, il terzo episodio della serie non delude. A completare il cast ci sono Emma Thompson nei panni del primo ministro e la bellissima Olga Kurylenko in quelli della perida Ophelia. La Kurylenko è l'ulteriore tassello che unisce il mondo di Johnny English a quello di James Bond, essendo stata la Bond girl in "Quantum of Solace".