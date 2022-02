Romina Power: “Al Bano era molto geloso, sul palco è come se non ci fossimo mai lasciati"

Romina Power si racconta a "Verissimo" e parla anche dell'ex marito Al Bano. "I rapporti sono ottimi, non ci vediamo mai. Ci sentiamo ogni tanto. Comunque, sul palcoscenico è come non ci fossimo mai lasciati, è tutto come prima".

L'attrice parla della gelosia di Al Bano - "Ho conosciuto Stash, ma lui è partito per l’India e io giravo un film dietro l’altro con Al Bano. - racconta Romina Power - Un bel giorno è tornato da un viaggio, ma io stavo già con Al Bano, che per gelosia mi ha fatto bruciare tutte le sue lettere, anche se poi mi sono pentita. Al Bano non era geloso, ma gelossissimo e durante tutti gli anni che sono stata con lui, non ho più sentito Stash".

Il primo amore di Romina Power - "Con Stash è stato un amore straordinario, quando ci siamo conosciuti è stato un vero colpo di fulmine, ci siamo messi insieme subito dalla prima sera e lui poteva finire in galera, perché io ero minorenne".