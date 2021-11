La commovente dedica di Romina Power a Ylenia Carrisi per il suo compleanno: "Non smetterò mai di cercarti"

Ylenia Carrisi avrebbe compiuto oggi 51 anni Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

"51 anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina...", comincia così il commovente messaggio che Romina Power affida ai social, insieme ad alcune foto ricordo e ad un video, nel giorno del compleanno della figlia Ylenia Carrisi, che oggi avrebbe compiuto 51 anni. Scomparsa nel 1994, di lei è stata dichiarata la morte presunta, ma la madre non ha mai smesso di credere di poterla ritrovare: "Le mie braccia di madre non smetteranno mai di desiderarti, i miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti...", aggiunge la cantante e attrice, ex moglie di Al Bano Carrisi, anche lui intervenuto su Instagram per ricordare la figlia scomparsa.