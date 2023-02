Romina Pierdomenico svela come ha conosciuto Ezio Greggio: "Iniziò a scrivermi su Instagram, poi il destino..."

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio: la coppia sta per tagliare il traguardo dei cinque anni insieme. A "Pomeriggio Cinque", la modella, attrice e conduttrice radiofonica ha parlato di come ha conosciuto il conduttore di "Striscia la notizia": "Mi ero lasciata anche in maniera abbastanza turbolenta con un mio coetaneo che mi aveva tradita - ha raccontato nello studio di Barbara d'Urso -, dopo qualche tempo Ezio iniziò a scrivermi su Instagram. Ho iniziato a chattare con lui ma per un mese non ci siamo mai visti perché volevo capire cosa volesse da me. Poi abbiamo fissato un appuntamento ma, per puro caso, ci siamo incontrati esattamente il giorno prima. Siamo scoppiati a ridere, poi ci siamo incontrati nel giorno che avevamo fissato e da lì è iniziato tutto".

Tra i due ci sono quasi quarant'anni di differenza (30 lei, 69 ad aprile lui). La differenza d'età, però, secondo Romina non è mai stata un problema: "Ci capiamo bene - ha spiegato -, ha capito che sono una tosta. Certo, ho ricevuto per le critiche che le persone senza intelligenza ci rivolgono e per questo ho anche sofferto". Nel corso della sua intervista, l'attrice di origini abruzzesi ha poi svelato qualche dettaglio sulla loro intimità: "Non viviamo insieme - ha ammesso -, forse credo che anche questo sia il segreto di un rapporto così saldo e longevo. Chi è più geloso tra i due? All'inizio io, ora sicuramente lui".

Pierdomenico ha poi parlato del loro primo bacio: "Me lo ha dato la seconda sera", ha detto tenendo aperta la porta del matrimonio: "Chissà, non ci precludiamo niente. Non voglio forzare una persona che penso che abbia già investito nel matrimonio".