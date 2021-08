"Cena con il mio amore", scrive la Pierdomenico postando una foto abbracciata a Greggio, con addosso un vestito nero cortissimo che le lascia scoperte le gambe. Tra loro ci sono 39 anni di differenza (28 lei, 67 lui) ma non sono per niente un problema: fanno coppia dal 2016 e sono più affiatati che mai, nonostante le incursioni del comico sulla pagina social della compagna siano rarissime.



In bikini Romina è una vera bomba sexy e lascia senza fiato i follower con le sue pose intriganti. "Amare se stessi non è egoista, è importante", scrive posando in due pezzi bianco allungata sul lettino in spiaggia. I suoi scatti maliziosi conquistano i follower ogni volta, ma lei è tutta per il suo Ezio...

