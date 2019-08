Ezio Greggio, incidente a Ibiza con la fidanzata: dito medio ai paparazzi molesti che li inseguivano

"Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco)", scrive Greggio: "che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti:🖕Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e.... «tacci vostri!» !!! Tiè (bis)!!!", conclude il conduttore.



La dinamica dell'incidente non è chiara, ma è presumibile che sia stato proprio l'inseguimento dei paparazzi per le strette vie della città a provocare lo scontro e l'ironico messaggio social di Greggio diretto ai fotografi ne è la prova...



Il conduttore e Romina Pierdomenico sono insieme ormai da un paio di anni. La giovane e bellissima modella, 26 anni, ha avuto un passato non solo a Miss Italia nel 2012 dove è arrivata seconda, ma anche a "Uomini e Donne" come corteggiatrice.