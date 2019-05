Rocky Vianello, Raimondo si allena per diventare pugile

Avrebbe compiuto 97 anni oggi Raimondo Vianello, considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana assieme a Mike Bongiorno e Corrado. La sua lunga carriera è iniziata alla fine degli anni '40 e nel corso del tempo lo abbiamo conosciuto sotto numerose vesti: prima quella di attore comico e sceneggiatore, in seguito come uno dei conduttori televisivi più apprezzati di numerosi varietà.



Nel cuore di molti telespettatori rimane però la celebre sit-com Casa Vianello, ambientata nell'appartamento dei coniugi Raimondo e Sandra, la più longeva mai prodotta dalla televisione italiana. In questo video riproponiamo il duro allenameto di Raimondo, fermamente intenzionato a diventare pugile.