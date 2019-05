Sa ridere di se stessa e ha intervistato la boy band più amata degli anni '90. Questi sarebbero solo alcuni dei motivi per cui Ambra Angiolini è considerata un'icona cult degli anni '90 in Italia. La presentatrice è diventata famosa nel nostro Paese per aver condotto "Non è la Rai". Il programma televisivo, targato Mediaset, è stato ideato e diretto da Gianni Boncompagni ed è diventato in poco tempo fenomeno di costume degni anni '90.



La prima edizione del programma, andato in onda dal 1991 al 1995, è stata condotta da Enrica Boncompagni, successivamente da Paolo Bonolis e, infine, da Ambra Angiolini. Oggi la presentatrice che all'epoca di "Non è la Rai" era appena 18enne ha 42 anni. E' diventata un'attrice e nel 2007 ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'argento.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.