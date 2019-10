Rocco Siffredi a "Live - Non è la d'Urso": "Non penso che i miei figli seguano le mie orme"

Aneddoti, battute e doppi sensi: Rocco Siffredi si racconta nella puntata di "Live - Non è la d'Urso" in onda domenica 20 ottobre e divide gli opinionisti in studio. Ad accompagnare il celebre attore hard nel salotto di Barbara d'Urso il figlio Lorenzo, sul quale Rocco commenta: "Lui e Leonardo sono entrambi pudici, non si fanno mai vedere nudi, quindi non credo che davanti alle telecamere possano avere un futuro. Lorenzo, però, sta lavorando come regista, ha girato due film".

A prendere le distanze dagli aneddoti di Rocco Siffredi è soprattutto Alda D'Eusanio, che non riesce a condivide lo stile di vita dell'attore abruzzese: "Hai avuto dei comportamenti orrendi e non ti vergogni di raccontarli. Mi auguro che i tuoi figli non seguano le tue orme".