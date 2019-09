Aida Nizar ironizza su Rocco Siffredi: "Tu sei telecomandato"

Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo sono stati gli ultimi ospiti della terza puntata di "Live - Non è la d'Urso". Sposati da venticinque anni, i due pornoattori si raccontano e fronteggiano gli occupanti delle cinque sfere: a sorpresa, in verde è Paolo Brosio che pur dichiarando non concordare pressoché su nulla con Siffredi e, anzi, cerca persino di convincerlo a smettere con la sua professione di pornodivo, apprezza il concetto di prevenzione che l'attore ha promosso attraverso una pubblicità da alcuni considerata sessista. Rocco, in ogni caso, risponde che ha provato diverse volte a smettere ma "è più forte di me, non ce la faccio. Chiedete a mia moglie".



Aida Nizar invece, nonostante la sua sfera fosse rossa, ha riso e scherzato sulla situazione rendendo difficile, complice la sua esuberanza, capire fino a che punto fosse seria e contraria nei confronti di Siffredi e della sua consorte. Come fa notare anche la pornoattrice Malena, la spagnola sembra particolarmente informata su alcuni dettagli intimi di Rocco. Nel corso del dibattito, in merito alle sue prestazioni, Aida commenta: "Lui non fa sesso, lui... Tu sei telecomandato, tesoro. Quello che fai tu non è certo sesso".