Roby Facchinetti: "L'unico rimpianto dei Pooh è stato rinunciare all'Eurovision"

"Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 1990 non accettammo di andare all'Eurovision e forse questo è stato l'errore più grande". A "Verissimo" la storica voce dei Pooh, Roby Facchinetti, svela un aneddoto molto particolare su una delle band italiane più amate: "Sinceramente quell'anno non ci aspettavamo di vincere il Festival e non eravamo preparati a partecipare all'Eurovision e nessuno si preoccupò di organizzarsi per andare lì".

Una rinuncia che favorì l'ascesa di Toto Cutugno che, dopo essersi classificato secondo a Sanremo, vinse l'Eurovision proprio come "riserva" dei Pooh: "Ogni mattina mi chiama per ringraziarmi - ha rivelato Facchinetti - per dirmi che proprio grazie a quella rinuncia la sua fama è aumentata anche all'estero".